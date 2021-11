Alec Baldwin deelt post van kostuumontwerper die de set van ‘Rust’ totaal niet onveilig vond: “Lees dit”

Het is Terese Magpale Davis, een kostuumontwerper van ‘Rust’, die zich uitgesproken heeft over de hele situatie. Na het dodelijke ongeval waarbij de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins per ongeluk neergeschoten werd door Baldwin hebben verschillende crewmedewerkers geklaagd over de omstandigheden op de set. Enkele medewerkers beweerden dat het absoluut geen veilige werkomgeving was, maar daar is Davis het duidelijk niet mee eens. “Ik ben dit verhaal kotsbeu.” Volgens haar waren ze helemaal niet overwerkt. Ze vertelt ook dat het helemaal niet onveilig of chaotisch was op de set van ‘Rust’. “Dat is gewoon complete bulls***t.”

Overdreven

In haar bericht op sociale media maakt Davis duidelijk dat de klachten van haar collega’s overdreven zijn. “We hebben nooit meer dan twaalf uur per dag moeten werken. Dat is maar één keer gebeurd.” Daarnaast had iedereen ook net een lang weekend achter de rug. “Dus niemand was te moe om zijn job uit te oefenen. Dit kan bewezen worden als je naar onze uurroosters kijkt.” Verschillende ‘Rust’-medewerkers beweerden ook dat de productie hen hotelkamers in de buurt beloofd had. Alleen kregen ze later te horen dat ze dagelijks 80 kilometer moesten rijden, omdat er geen slaapplaats voorzien was. Opnieuw gelogen, aldus Davis. “De cameraploeg had wél een hotel. Ze vonden het gewoon niet fancy genoeg.” Ook het feit dat er af en toe cameramannen op de parking in hun auto sliepen, is volgens de kostuumontwerper gelogen.

(Lees verder onder de foto.)

Terese Magpale Davis nam het ook nog op voor de 24-jarige wapenverantwoordelijke van ‘Rust’. “Had ze al ontzettend veel ervaring? Nee. Maar had ze de juiste kwalificaties om aan deze film mee te werken? Ja”, klonk het overtuigend. “Ik ben het eens dat er capabele personen ingehuurd moeten worden, maar hoe moeten iets minder ervaren personen anders ervaring opdoen? We hebben allemaal al eens een eerste en twee job gehad.” Volgens Davis was Hannah Gutierrez Reed dus zeker niet onbekwaam. “Haar cv zag er goed uit en ze had positieve referenties.”

Duidelijke boodschap

Alec Baldwin zelf, de Amerikaanse acteur die Hutchins per ongeluk heeft neergeschoten, heeft zich nog niet vaak uitgesproken over het ongeval. De dag na haar overlijden, deelde hij een statement waarin hij duidelijk maakte dat hij zou meewerken aan het onderzoek. Daarnaast stak hij ook de familie van de overleden cameraregisseur een hart onder de riem. Afgelopen weekend reageerde de acteur nog kort op het vreselijke ongeval, maar voor de rest hield Baldwin zich redelijk afzijdig. Dat hij nu reageert op de post van Davis bewijst dat hij het niet eens is met de uitspraken van heel wat crewleden.

Zijn vrouw Hilaria heeft afgelopen weekend ook nog eens van zich laten horen. Toen hun kat Emilio plots vermist was, haalde de echtgenote van Baldwin uit naar de paparazzi. “Terwijl ik dit schrijf, proberen er mensen een foto van mij te nemen. Ze weigeren om ons privacy te geven, zelfs na we nog maar net een interview gegeven hebben. Ze achtervolgden ons terwijl onze kinderen in de wagen zaten. Dat was niet alleen eng, maar ook gevaarlijk.”

