Alec Baldwin aangeklaagd nadat hij zich kritisch uitlaat over familie van gestorven marinier

Andre Leon Talley, voormalige hoofdredac­teur van Vogue en bekend uit 'America's Next Top Model', overleden

De modewereld moet afscheid nemen van een icoon. De fashion-journalist en voormalige hoofdredacteur van Vogue Andre Leon Talley is overleden. De Amerikaan stierf in het ziekenhuis in New York, maar het is niet duidelijk waarom hij precies opgenomen was. Hij werd 73.

19 januari