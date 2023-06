Albanese Dua Lipa pikt uitspraken van Britse overheid niet: “Dat ze Albanezen criminelen noemen, doet pijn”

Dua Lipa werd in 1995 geboren in het Verenigd Koninkrijk maar haar ouders zijn Albanezen die in de jaren ‘90 gevlucht waren uit Kosovo. Sinds 2022 beschikt Dua Lipa over de Albanese nationaliteit. De recente uitspraken van de Britse minster van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, schoten bij haar in het verkeerde keelgat. De politica noemde de vluchtelingen die het Kanaal overstaken ‘Albanese criminelen’ en vergeleek de toestroom met een ‘invasie’.

Hardwerkende mensen

De Britse zangeres vindt de manier waarop de politiek vaak over migranten praat pijnlijk. “Natuurlijk doet dat pijn”, zegt Lipa daarover in een interview met The Sunday Times. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat Londen een samensmelting van culturen was. Het is een integraal onderdeel van de stad. Dus als je de regering bijvoorbeeld over Albanezen hoort praten, doet dat pijn. Het is kortzichtig en bekrompen, maar zo denken veel mensen.”