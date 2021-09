Alanis Morissette in nieuwe documentaire: “Ik werd verkracht door meerdere mannen”

Janet Jackson deelt eerste beelden van haar documentai­re

7 september Fans moeten er nog even op wachten, maar in januari 2022 verschijnt de documentaire ‘JANET’. Daarmee viert Janet Jackson het 40-jarig jubileum van haar debuutalbum dat haar naam droeg. In de docu, waaraan maar liefst vijf jaar gewerkt is, vertelt de zangeres haar levensverhaal. “Dit is zoals ik het heb beleefd en niemand anders. Love it or hate it, this is me.”