Al Pacino op 83ste voor de vierde keer vader geworden

Showbizz Al Pacino wordt op z’n 83ste nog vader: deze bekende papa’s op leeftijd gingen hem voor

Hij zou al grootvader en zélfs overgrootvader kunnen zijn. Al Pacino verwelkomt binnenkort op zijn 83ste zijn vierde kind. Voor vriendin Noor Alfallah (29) is het haar eerste telg. Dat Pacino zo laat in zijn leven nog vader wordt, is zeker opmerkelijk, maar uitzonderlijk is het allerminst. Er zijn immers nog wel meer celebrities - en zelfs bekende gezichten uit eigen land - die op gezegende leeftijd papa werden. Een overzicht.