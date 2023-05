Al Pacino (83) wordt binnen een maand opnieuw vader

Celebrities Achter de schermen van het glamoureu­ze Met Gala: “Op de lavabo lag nog een lijntje coke klaar”

Het jaarlijkse Met Gala in New York leek begin deze maand een smetteloos verloop te kennen. Een glamourfeest waarop alle sterren zich extravagant maar sympathiek presenteerden. Schijn bedriegt echter, want volgens het magazine ‘Life & Style’ zag het er achter de schermen minder glamoureus uit. Het blad sprak met enkele medewerkers, en zij onthulden de grofste schandalen en de meest hatelijke divastreken. Wie had te diep in het glas gekeken? Wiens eisen waren compleet van de pot gerukt? En welke vetes domineerden het feest?