Al Pacino (82) wordt binnen een maand opnieuw vader

Celebrities “Ons jubileum en songfesti­val in Zweden vallen mooi samen. Ik weet dat mensen daar opzet achter zien”, thuis bij Björn van ABBA

Exact vijftig jaar na de overwinning van ABBA met ‘Waterloo’ keert het songfestival terug naar Zweden. “Ja, dat is toeval. Ik weet dat er mensen zijn die er opzet achter zien, maar het is niet gepland”, lacht Björn Ulvaeus (78). Het zou hét ideale moment zijn om nog eens alle vier samen op een podium te staan, maar zijn ze dat ook van plan? De collega’s van het Nederlandse ‘AD’ hadden een exclusief gesprek met Björn bij hem thuis in Stockholm.