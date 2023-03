Al meer dan een jaar op huizenjacht: Jennifer Lopez en Ben Affleck veeleisend voor hun nieuwe woonst

Eén van de drie panden die ze bijna kochten was een grote villa in Pacific Palisades in Los Angeles, ter waarde van 60 miljoen euro. De woning heeft acht slaapkamers en elf badkamers. Daarnaast is er nog een grote tuin met een zwembad, een bioscoop en een sportruimte. Verder is er ook een gamekamer en een grote haard. Het koppel keek ook naar een groot huis ter waarde van 32 miljoen euro. Het pand zou maar liefst zeven slaapkamers, dertien badkamers en zelfs een gastenhuis hebben. Aan luxe is er ook geen te kort. Er is namelijk een garage voor zes auto’s aanwezig, alsook een zwembad, een jacuzzi en een spa. Verder is de woning ook voorzien van een chique bar, buitenkeuken en een wijnkelder. Waarom de twee de panden uiteindelijk niet hebben gekocht, is niet geweten.