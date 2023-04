Al knuffelend gespot: Zendaya en Tom Holland steken hun liefde niet weg tijdens show van Usher

Celebrities 25 jaar geleden overleed Linda McCartney: de platte­lands­vrouw die haar wereldbe­roem­de man overeind hield

Op 17 april was het een kwarteeuw geleden dat Linda McCartney overleed, de spreekwoordelijke drijvende kracht achter Beatle Paul McCartney. De vrouw die haar man na de breuk van de Fab Four redde van een inzinking en een drankverslaving, beschimpt en uitgescholden werd door zijn fans, en later in zijn armen stierf. “Ik ben echt niet zeker of ze ooit geweten heeft dat ze aan het sterven was.”