Al een jaar in afzondering: zo verwerken John Travolta en zijn gezin het overlijden van Kelly Preston

De familie besloot de emotioneel beladen dag in alle sereniteit door te brengen. John heeft volgens zijn omgeving een “ongelooflijk moeilijke 12 maanden” doorstaan sinds het overlijden van zijn geliefde vrouw, al blinkt hij wel enorm uit in zijn rol als alleenstaande vader. John en Kelly hadden samen drie kinderen: Ella (21), Benjamin (10) en Jett. Die laatste overleed al in januari 2009.

“Papa, door jou lijkt het ouderschap zo gemakkelijk, hoewel dat niet altijd zo is”, schreef de 21-jarige Ella onlangs op sociale media aan haar vader. “Jij maakt elke dag beter dan de vorige. Je brengt ons vreugde als we down zijn. Je bent onze beste vriend en we houden van je tot aan de maan en weer terug. Ik hoop ooit een half zo goede ouder te zijn als jij.”

Tijd om te rouwen

Kelly, ook een actrice, was pas 57 toen ze stierf. In een verklaring van toen liet haar gebroken echtgenoot optekenen: “Het is met pijn in het hart dat ik jullie laat weten dat mijn prachtige echtgenote, Kelly, haar strijd tegen kanker heeft verloren. Ze heeft moedig gevochten en was blij met de vele steun die ze kreeg. Mijn familie en ik zullen haar dokters en verplegers eeuwig dankbaar zijn. Haar leven en de liefde die ze heeft gegeven zullen we ons voor altijd herinneren.”

Sindsdien bracht Travolta zelf verschillende keren hulde aan zijn echtgenote. In zijn eerste bericht op Instagram sinds het overlijden was hij al dansend te zien met dochter Ella in een leeg restaurant. “Met mij dansen was één van de favoriete dingen van Kelly”, schreef hij bij de beelden. “Mijn dochter en ik dansen om haar herinnering te eren.” Op 12 oktober vorig jaar, haar verjaardag, deelde hij dan weer een bericht waarin zijn ouders - Salvatore en Helen - op een zwart-witfoto op hun trouwdag te zien waren. Tevens deelde hij een foto waarop hij samen stond met Preston. “Gefeliciteerd schat! Ik vond deze foto van de bruiloft van mijn vader en moeder”, schreef hij bij die beelden. “Het was leuk om die van ons naast die van hen te zien. Mijn liefste, John.”

En ook op Thanksgiving - de eerste zonder Kelly - trok de acteur naar zijn sociale media-kanalen om zijn gevoelens te uiten: “Ik wil van dit moment gebruik maken om jullie allemaal te bedanken voor alle steun dit jaar, op zo’n ongelooflijke manier”, zei Travolta in een video. “Fijne Thanksgiving en altijd liefde.”

‘Hartverscheurend’

John en Kelly waren 28 jaar getrouwd. Vlak voor haar dood had Kelly nog verschillende gesprekken met John en de kinderen. De twee bespraken openhartig de situatie en hoe Johns leven eruit zou horen te zien na haar overlijden. “Alles werd uitgesproken, een hartverscheurend afscheid. Het was helemaal niet gemakkelijk.” Toch boden die tedere momenten net steun aan het rouwende gezin: “Ella is sterk, ze recht de rug om te kunnen helpen”, klonk het. “Maar Ben mist zijn moeder echt heel erg. En John weet dat Kelly had gewild dat hij uiteindelijk weer aan het werk gaat. Hij had enkele projecten in de maak, maar voorlopig zijn Ella en Ben zijn enige prioriteit.”

