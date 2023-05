Al 450 dagen niet meer gezien in het openbaar: grote zorgen om Hollywood-icoon Clint Eastwood

Eind deze maand viert acteur en filmmaker Clint Eastwood zijn 93ste verjaardag, maar vrienden maken zich serieus zorgen om hem, aangezien de Hollywood-ster al meer dan 450 dagen niet in het openbaar is gezien. Zijn laatste openbare verschijning dateert al van een jaar geleden. “Clint verkeerde altijd in een goede gezondheid en was ondanks zijn hoge leeftijd nog vitaal en actief, maar dat hij zich de laatste tijd niet meer laat zien, leidt tot veel bezorgdheid in Hollywood”, vertelde een bron aan Radar Online.

Laatste film

Eastwood zou volgende maand beginnen met de opnames van de nieuwe thriller, ‘Juror #2’, wat meteen ook zijn laatste film zou zijn na een goedgevulde carrière. Maar zal hij wel fit genoeg zijn? “Mensen maken zich zorgen over zijn gezondheid. Hij is de regisseur, maar hij is ook betrokken bij elk ander aspect, zoals de casting, en hij zal waarschijnlijk de partituur samenstellen, net als bij zijn andere films,” klinkt het bezorgd. Eastwood had eerder toegegeven dat hij met het idee had geflirt om te stoppen met het maken van films. Met deze nieuwe film wil hij in schoonheid stoppen maar hij voegde eraan toe dat hij niet blij was dat zijn laatste productie ‘Cry Macho’ in 2021 blijkbaar niet goed aansloeg in de bioscoop. Hij regisseerde deze western en speelde zelf de hoofdrol van rodeoster.