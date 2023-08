"Al 19 jaar nuchter”: Bradley Cooper getuigt over vernietigende drank- en drugsverslaving

CelebritiesBradley Cooper (48) heeft openhartig getuigd over zijn jarenlange verslaving aan drugs en alcohol. In de meest recente aflevering van ‘Running Wild With Bear Grylls’ op National Geographic was de acteur oprecht over de moeilijke weg die hij heeft afgelegd.

In gesprek met presentator Bear Grylls werd Cooper gevraagd naar zijn “wilde jaren”. “Ze waren wild vanwege alcohol en drugs, maar dat had niets met roem te maken,” antwoordde de acteur. “Maar ik heb geluk gehad. Ik werd nuchter toen ik 29 was en ben nu al 19 jaar nuchter. Echt, ik heb ontzettend veel geluk gehad.”

De Hollywoodster had begin jaren 2000 te kampen met een drugs- en alcoholverslaving en gaf toe dat dit zijn carrière flink in de weg zat. Eerder bekende Cooper dat hij op z’n dieptepunt kwam nadat hij uit de thrillerserie ‘Alias’, waarin ook Jennifer Garner speelde, werd ontslagen. Hij gaf ook toe dat hij in 2011 een terugval kende na het overlijden van zijn vader aan kanker.

“Na dat verlies had ik zeker een nihilistische kijk op het leven, alsof ik dacht: ‘Ik ga ook sterven’. Het was een zware periode, tot het moment dat ik accepteerde wie ik werkelijk ben en probeerde daar vrede mee te vinden. Daarna werd het stabieler.”

Vloek of zegen?

Hoewel zijn verslaving veel problemen veroorzaakte, zei hij ook dat het hem hielp in zijn uitstekende rol in ‘A Star is Born’ uit 2018. “Het hielp me echt om diep in dat personage te duiken,” zei hij over het karakter dat ook worstelde met verslaving. “Gelukkig was ik in een fase van mijn leven waarin ik daar comfortabel mee was, waardoor ik me echt kon overgeven. Het is een zegen geweest. Ik hoop dat ik zo kan blijven acteren.”

In 2013 sprak Cooper al met GQ over zijn verslaving aan drugs en alcohol. Hij beschreef toen dat het bijna zijn hele leven ruïneerde en zei: “Ik denk dat mijn carrière eronder leed. Wat ik tot nu toe in het leven heb geleerd, is dat het beste wat ik kan doen, is accepteren wie ik ben, daar volledig voor gaan. En wat daarna komt, komt dan maar.”

