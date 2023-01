Agressieve kanker vastgesteld bij ‘Riverdance’-ster Michael Flatley: “Zijn artsen zorgen uitstekend voor hem”

“Lieve vrienden, er is iets persoonlijks dat we met jullie willen delen”, klinkt het op het Instagramaccount van Michael Flatley. “Er is een agressieve vorm van kanker vastgesteld bij Michael.” Verder laat het team van de danser weten dat hij inmiddels al een eerste operatie achter de rug heeft. “Zijn artsen zorgen uitstekend voor hem”, klinkt het verder nog. Meer details worden er voorlopig niet bekendgemaakt.

Flatley vocht in 2003 al eens tegen huidkanker, maar de danser repte jarenlang met geen woord over zijn strijd tegen deze vreselijke ziekte. Pas in 2021 maakte hij het nieuws bekend. De danser onthulde destijds dat hij zijn leven te danken heeft aan een oplettende fan. Deze laatste had bij Flatley “een bruine vlek” gezien tijdens een televisie-optreden. “Het was een hele enge periode”, aldus de ‘Riverdance’-ster over zijn strijd tegen huidkanker.