Agressief kantje, rijden onder invloed en nu ook verslaafd aan plastische chirurgie: Heather Locklear krijgt haar leven maar niet op de rails

Angelina Jolie doet boekje open over ruzie op privéjet: "Brad Pitt greep één van de kinderen bij de keel en sloeg de ander in het gezicht"

De vechtscheiding tussen Angelina Jolie (47) en Bad Pitt (58) laait opnieuw op. De ‘Maleficent’-actrice beweert dat haar ex-man niet alleen haar, maar ook hun kinderen mishandelde tijdens de beruchte vlucht in 2016. De vermeende mishandeling kwam aan bod in de rechtszaak die loopt over hun gezamenlijke Franse wijngaard Chateau Miraval, die ze kochten in 2008. “Onze kinderen zijn getraumatiseerd”, aldus Jolie, die naar eigen zeggen ook zelf door haar ex bij de haren werd gegrepen.

5 oktober