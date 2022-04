“Agentschap van Will Smith overweegt hem te laten vallen na Oscarschandaal”

Het bestuur van de CAA wordt het maar niet eens over de toekomst van Will Smith, zo schrijft de Daily Mail. Er zou een hevige discussie zijn ontstaan tussen kopstukken Bryan Lourd, Richard Lovett en Kevin Huvane, over het al dan niet in dienst houden van de acteur. Het agentschap vertegenwoordigt hem in de media, en regelt al zijn publieke verschijningen.

Smith is sinds vorige week een controversieel figuur nadat hij tijdens de Oscarceremonie één van de aanwezigen in het gezicht sloeg. Presentator Chris Rock maakte een misplaatst grapje over Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will. Die laatste ging vervolgens over tot geweld, tot groot misnoegen van de aanwezige acteurs en het kijkpubliek. Hoewel Smith zich al verontschuldigde bij de Academy, en later ook aan Chris Rock, blijft de publieke opinie tegen hem gekeerd. Zo komt het dat de meest lucratieve partner van de CAA, ondanks het winnen van een Oscar voor ‘Beste acteur’, opeens een zwarte wolk boven hun bedrijf is geworden.

Volgens insiders is er nog altijd geen definitieve beslissing gemaakt over het al dan niet ontslaan van Smith, gezien het bestuur het onderling niet eens kan worden. “De één wil Smith in dienst houden, ook al is iedereen aangedaan door het voorval. De ander wil hem dan weer zo snel mogelijk uit de rangen.”

In een formeel statement ontkent de CAA wel dat zo’n discussie heeft plaatsgevonden. Voorlopig is Smith dus nog altijd bij hen in dienst.

