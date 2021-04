Aftakelende Tina Turner neemt definitief afscheid in nieuwe docu: “Ze heeft nog altijd nachtmerries over Ike”

CelebritiesTina Turner (81) neemt in een nieuwe docu emotioneel afscheid van fans. Het rock-icoon heeft er vrede mee om de rest van haar leven buiten de schijnwerpers door te brengen, in haar Zwitserse thuis. Ze wordt daartoe gedwongen door haar leeftijd en door ernstige gezondheidsproblemen; de zangeres voelt haar einde naderen. In ‘Tina’ blikt ze een laatste maal terug op een leven vol misbruik en geweld. “Ik had een gewelddadig leven, er is geen andere manier om het te zeggen.”