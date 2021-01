Afgewezen ‘Daenerys’ trapt na: “Game of Thrones heeft me nooit geboeid”

CelebritiesHet iconische ‘Game of Thrones’-personage Daenerys, de moeder van draken, werd bijna door een andere actrice gespeeld. Nu kennen de ‘GoT’-fans haar als Emilia Clarke, maar dat was niet altijd zo. In de pilootaflevering werd het personage vertolkt door Tamzin Merchant (33), maar na enkele slechte commentaren werd de Britse actrice vervangen. “Ik vond ‘Game of Thrones’ nooit een boeiend verhaal”, aldus Merchant.

Voor de première van de populaire serie, werd er eerste een pilootaflevering gelost om te weten hoe de buitenwereld op ‘Game of Thrones’ zou reageren. Die eerste episode zou naar verluidt een ramp geweest zijn. De hitshow herschikte vervolgens veel rollen voor de nieuwe versie van de première van seizoen 1, ‘Winter Is Coming’, die in 2011 op HBO werd uitgezonden.

Een van die herschikte rollen was het hoofdpersonage, Daenerys Targaryen. Emilia Clarke kruipt nu in de huid van de zilverharige prinses, maar dat was bijna niet het geval. In die eerste gesloopte pilootaflevering werd Daenerys gespeeld door de toen 21-jarige actrice Tamzin Merchant. De Britse celebrity is bij ons voornamelijk bekend door haar rol als Georgiana Darcy in de film ‘Pride & Prejudice’ en haar acteerprestatie in de serie ‘The Tudors’.

Volledig scherm Tamzin Merchant in 'The Tudors' © BBC

Merchant, 33 intussen, spreekt nu voor het eerst over de rol in ‘Game of Thrones’. “Ik vind het belangrijk dat ik een boeiend personage in een boeiend verhaal mag spelen. Dat was ‘Game of Thrones’ nooit voor mij. Emilia Clarke heeft die rol iconisch gemaakt, want zij was duidelijk opgewonden om het verhaal te vertellen. Voor mij zat dat er niet in”, zegt de actrice.

Niemand had gedacht dat de serie destijds de grootste show ter wereld zou worden. Merchant geeft toe dat het vreemd was om het gezicht van haar opvolger overal te zien. “Het was best grappig om naar audities te rijden in bussen met Emilia Clarke’s gezicht erop. Op zo’n moment dacht ik: ‘Oh, mijn vervoermiddel is best interessant vandaag!’”

Binnenkort mogen we nog meer zilveren pruiken en draken verwachten. De serie is momenteel bezig met een prequel. De serie, genaamd ‘House of the Dragon’, speelt zich af lang voor de avonturen van Jon Snow en Daenerys Targaryen plaatsvonden, maar draait wél rond de familie van de bekende drakenkoningin. De Targaryens hebben namelijk een lange en bloederige geschiedenis die beschreven wordt in het boek ‘Fire & Blood’, van George R.R. Martin. De prequel wordt verwacht in 2022.

