Afgehakt vingertopje van Johnny Depp is één van dé discussiepunten in megaproces tegen Amber Heard

Het incident in kwestie dateert van 2015 en heeft plaatsgevonden in Australië. De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur raakte het topje van zijn middelvinger kwijt tijdens een uit de hand gelopen ruzie met zijn ondertussen ex-vrouw Amber Heard. Deze laatste beweert dat Depp zijn vingertopje er per ongeluk afgesneden heeft. Vervolgens zou de acteur de naam ‘Billy Bob’ op een spiegel hebben geschreven, de acteur met wie ze hem volgens Depp bedroog. Volgens Heard was Depp dronken en high van xtc. Hij zou onder meer enkele flessen kapot gegooid hebben. Een scherf sneed daarbij het topje van de middelvinger van zijn rechterhand af. De advocaten van de actrice beweren dat de situatie zo erg was dat Heard op haar beurt besloot om zichzelf op te sluiten in de badkamer.

Twee kanten

De versie van Johnny Depp klinkt echter heel anders. De acteur beweert dat zijn ex-vrouw verantwoordelijk is voor de verwondingen in kwestie. Heard zou hiervoor een kapotte fles gebruikt hebben. Depp had destijds ook een brandwonde op zijn wang. Ook daar zou de ‘Aquaman’-actrice verantwoordelijk voor geweest zijn. Volgens Camille Vasquez, één van de advocaten van de acteur, was het inderdaad Amber Heard die agressief was. “Ze werd zo gewelddadig dat ze een wodkafles naar hem gooide die zijn hand raakte en explodeerde. Het sneed het uiteinde van één van zijn vingers af”, aldus Vasquez. Terwijl de advocate Depps verwondingen beschreef, kromp de acteur ook heel eventjes in elkaar. Dat was te zien op videobeelden die genomen zijn in de rechtszaal.

Ook Christi Dembrowski, de oudere zus van Johnny Depp, werd tijdens haar getuigenis ondervraagd over het zogenaamde “Australië-incident”. De advocaat van de ‘Aquaman’-actrice vroeg de zus van de acteur hoe ze haar broer geholpen heeft om de verwondingen te “verdoezelen”. Dembrowski zei dat ze niet begreep waarom het woord “doofpot” ter sprake kwam. De vrouw zei op haar beurt ook nog dat zowel Amber als Johnny wilden voorkomen dat het verhaal naar buiten kwam en in de pers verscheen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Christi Dembrowski, de zus van Johnny Depp, tijdens haar getuigenis. © ANP / EPA

Johnny Depp was destijds ook volop bezig met de opnames voor ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, de vijfde film uit de reeks. Depp werd na het incident met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie. De wonde ging namelijk tot op het bot. Als gevolg lagen de opnames voor zo’n twee weken stil. De hele situatie heeft Disney ook een hele som geld gekost. Vermoedelijk ging het om zo’n 350.000 dollar (321.000 euro) per dag. In de zesde ‘Pirates’-film zal Depp ook niet te zien zijn. Of het incident op zich iets met zijn ontslag te maken heeft, is niet met zekerheid te zeggen. Vermoedelijk komt hier binnenkort wel duidelijkheid over. Tijdens het megaproces zullen er namelijk ook enkele vertegenwoordigers van zowel Disney als Warner Bros. getuigen.

Nieuwe getuigenis

Tijdens de tweede dag van het proces tekende Christi Dembrowski opnieuw present. Op dinsdag kwam de oudere zus van Johnny Depp al als eerste aan het woord. Dembrowski had het toen onder meer over hun moeilijke jeugd en over haar ervaringen met de ‘Aquaman’-actrice. Naast het Australië-incident werd de zus van de acteur vandaag nog over diverse andere onderwerpen ondervraagd. De advocaten van Heard vroegen haar bijvoorbeeld of haar broer regelmatig te laat kwam op de set. Volgens Dembrowski kwam Depp inderdaad af en toe te laat, maar zelf vond ze de situatie naar eigen zeggen niet meteen problematisch.

Op woensdag werd er ook een tweede getuige opgevoerd: Isaac Baruch, een jeugdvriend van Johnny Depp. Ook Baruch kreeg de vraag om Depps relatie met Amber Heard te omschrijven. De jeugdvriend van de acteur vertelde dat hij af en toe getuige was van enkele argumenten, maar dat hij nooit enige vorm van fysiek geweld gezien heeft. Baruch moest tijdens zijn getuigenis ook enkele vragen over Elon Musk beantwoorden. Volgens Baruch heeft de Tesla-baas de ‘Aquaman’-actrice af en toe bezocht, maar wel pas na haar breuk met Johnny Depp. Deze laatste beweert dat zijn ex-vrouw hem met Musk bedrogen heeft. Ook Musk zelf zal in de komende weken nog opgeroepen worden als getuige.

