Aerosmith-zanger Steven Tyler gaat opnieuw in rehab

In het statement staat te lezen dat de zanger jaren heeft gewerkt om van zijn verslaving af te komen. De problemen kwamen echter terug nadat hij was geopereerd aan zijn voet. “Steven is vrijwillig begonnen met een behandelingsprogramma om zich te concentreren op zijn gezondheid en herstel”, staat er op Instagram te lezen. Bandleden Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer en Brad Whitford vertellen dat Tyler zich nu kan focussen op zijn welzijn.

Omdat Tyler zich laat opnemen in een afkickkliniek, is de band genoodzaakt een deel van hun optredens in Las Vegas te verzetten. "We zullen fans zo snel mogelijk op de hoogte brengen van verdere updates. Mensen die een kaartje hebben gekocht, krijgen hun geld terug", aldus de band. “We zijn er kapot van dat we zo velen van jullie lastiggevallen, vooral onze trouwste fans die vaak grote afstanden afleggen om onze shows te beleven.”

Tyler is de vader van vier volwassen kinderen – Liv (44), Mia (43à, Chelsea (33) en Taj (31) – en heeft sinds 2016 een relatie met zijn voormalige persoonlijke assistent Aimee Preston. Het is niet de eerste keer dat hij in de problemen komt met alcohol en drugs. Ook in 1988 liet de zanger zich opnemen in een afkickkliniek op aanraden van zijn bandleden. “Het kostte me vele jaren om over de woede heen te komen dat ze me naar een afkickkliniek stuurden terwijl ze op vakantie gingen”, vertelde Tyler in 2019. “Maar vandaag, vanwege dat moment, ben ik hen dankbaar voor mijn nuchterheid.”