Aerosmith-frontman Steven Tyler aangeklaagd wegens seksueel misbruik van een minderjarige

Celebrities2022 eindigt alvast in mineur voor Steven Tyler (74). De Aerosmith-frontman wordt momenteel aangeklaagd wegens seksueel misbruik en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed aan een minderjarige. Toen bleek dat het vermeende slachtoffer in verwachting was, zou de Amerikaanse zanger haar bovendien gedwongen hebben om voor een abortus te kiezen.

De feiten in kwestie dateren wel al van een tijdje geleden. Julia Holcomb, het vermeende slachtoffer, beweert dat ze in 1973 een seksuele relatie had met de zanger. Holcomb was toen zestien jaar oud. Steven Tyler was 25 jaar oud. In de rechtszaak zelf komt de naam van Tyler wel niet aan bod, maar Holcomb heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat ze een relatie heeft gehad met de Aerosmith-frontman. In rechtbankdocumenten, die ‘Rolling Stone’, kon inkijken, zegt Julia dat ze de muzikant leerde kennen tijdens een concert van de groep in Portland. Eenmaal het optreden voorbij was, zou Tyler haar meegenomen hebben naar zijn hotelkamer.

Met de taxi naar huis

Holcomb beweert dat ze Tyler eerst haar leeftijd had verteld. Nadien zou ze nog verteld hebben over haar moeilijke thuissituatie. Vervolgens zou de rocker met haar het bed gedeeld hebben. De volgende dag zou de Aerosmith-frontman haar dan met een taxi naar huis gestuurd hebben. Het is wel niet bij die ene keer gebleven. Julia beweert op haar beurt dat de rocker haar voor zijn volgende Aerosmith-show liet overvliegen naar Seattle. Na het concert zou hij haar opnieuw seksueel misbruikt hebben. Holcomb maakte verder ook nog duidelijk dat Tyler in 1974 haar wettelijke voogd werd “om zo met haar te kunnen reizen, haar te misbruiken en haar alcohol en drugs te verstrekken”. De zanger zou zelfs de moeder van het meisje overtuigd hebben door haar te verzekeren dat hij goed voor haar dochter zou zorgen. Tyler moest er daarnaast ook op toezien dat Julia naar school ging.

Maar volgens de aanklacht van Holcomb “kwam hij deze beloften niet na en bleef hij met haar reizen, haar mishandelen en haar alcohol en drugs verstrekken”. Toen bleek dat Holcomb een jaar later, in 1975, in verwachting was, zou de Amerikaanse rocker haar bovendien gedwongen hebben om hun ongeboren zoon te aborteren. Indien ze weigerde om op zijn vraag in te gaan, zou hij haar niet langer (financieel) ondersteunen.

Tienerbruid

Steven Tyler zelf reageerde voorlopig nog niet op de uitspraken van Julia, maar in het verleden liet de rocker wel al uitschijnen dat hij haar wel degelijk kende. Toen de Aerosmith-frontman in 2011 zijn memoires publiceerde, schreef hij onder meer dat hij “bijna een tienerbruid nam nadat de ouders van het meisje verliefd op hem waren geworden en hij een document ondertekend had waarin stond dat hij de voogdij zou krijgen”. Als gevolg kon hij niet gearresteerd worden wanneer hij het minderjarige meisje meenam op zijn tournee doorheen de VS.

Holcomb beweert in haar rechtszaak ook nog dat het boek een verkeerd beeld schilderde van hun relatie. Zo deed de zanger uitschijnen dat hun romance romantisch en liefdevol was, maar volgens Julia zelf was dit absoluut niet het geval. Daarnaast merkte ze op dat ze in de dankbetuigingen van de memoires wordt genoemd, zonder eerst om haar toestemming te vragen, onder de naam Julia Halcomb, wat een spelfout zou kunnen zijn.

