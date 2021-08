Advocaten van R. Kelly spreken zich uit tegen nieuw bewijsmateriaal

Daarnaast maakten de advocaten van Kelly, die de bui al zien hangen, nog duidelijk dat ze gewoon geen tijd meer hebben om zich voldoende voor te bereiden tegen de nieuwe beschuldigingen. Deze werden namelijk maar enkele weken voor de start van het proces geïntroduceerd.

De nieuwe getuigenissen werden inderdaad pas op vrijdag 23 juli vrijgegeven door de aanklagers. De getuigenis in kwestie komt van een man die op 17-jarige leeftijd misbruikt werd door de zanger. De twee leerden elkaar kennen in een filiaal van McDonald’s in Chicago. Vervolgens nodigde Robert Sylvester Kelly, de echte naam van de zanger, de jongen uit bij zijn thuis. Aanvankelijk kwam de jongen met zijn ouders naar de woning van de zanger, maar toen vroeg Kelly hem om de volgende keer op z’n eentje langs te komen. Iets wat de jongen in kwestie ook gedaan heeft en toen zou volgens zijn getuigenis het misbruik begonnen zijn. Daarnaast zou R. Kelly niet veel later ook nog een relatie gehad hebben met een andere tienerjongen.

Geen tijd meer

Toen de getuigenissen eind juli openbaar gemaakt werden, reageerden de advocaten van de Amerikaanse zanger al in een statement aan de Amerikaanse website TMZ. “Dit is wederom een poging om het imago van mijn cliënt om te vormen in de ogen van het publiek en dat terwijl de zaak nog steeds gaande is.” Ondertussen zijn Nicole Blank Becker en Thomas A. Farinella, de advocaten van de zanger, niet bij de pakken blijven zitten. Zij maken nu duidelijk dat het bewijsmateriaal niet opgenomen mag worden omdat het slechts vier weken voor de start van het proces bekendgemaakt werd. Naar eigen zeggen hebben ze geen tijd meer om zich voor te bereiden tegen de nieuwe beschuldigingen.

Daarnaast kunnen de nieuwe getuigenissen er volgens hen voor zorgen dat enkele juryleden zich op het laatste moment nog tegen de zanger keren omwille van het feit dat het om een homoseksuele ‘relatie’ gaat. De advocaten van R. Kelly insinueren namelijk dat sommige leden van de jury negatieve vooroordelen hebben tegenover de LGBTQ+-gemeenschap. Dat zou er op zijn beurt voor zorgen dat de juryleden in kwestie vervangen moeten worden en ook daar is simpelweg geen tijd meer voor.

Het proces tegen R. Kelly wordt midden augustus hervat en het ziet er alvast niet goed uit voor de ‘I Believe I Can Fly’-zanger. Naast de recent opgedoken getuigenissen moet de muzikant zich nog verdedigen tegen een reeks andere aanklachten. In februari 2019 zou hij een medewerker van het gerecht omgekocht hebben in ruil voor informatie betreffende zijn zaak. Daarnaast beschuldigen tientallen vrouwen de rapper van (seksueel) misbruik. Zij getuigen dat ze niet alleen seks moesten hebben met R.Kelly, maar ook met elkaar. De verschillende vrouwen, die gedurende het misbruik vaak minderjarig waren, vertellen ook dat ze vaak dagenlang niets mochten eten als straf en dat hun telefoons werden afgenomen zodat ze niet om hulp konden vragen. Als de Amerikaanse zanger nu schuldig bevonden wordt, moet hij dan ook voor de rest van zijn leven de cel in.

LEES OOK: