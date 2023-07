Advocaten van Kevin Spacey nemen laatste woord: “Het is geen misdrijf om van seks te houden”

CelebritiesHet is nu aan de jury om te oordelen of Kevin Spacey (63) schuldig is aan zedenfeiten. Volgende week gaan ze in beraad, nadat donderdag de advocaat van de acteur het laatste woord kreeg. “Het is geen misdaad om van seks te houden”, stelde hij.

Het grote proces rond acteur Kevin Spacey (63) loopt stilaan af. De acteur wordt door vier mannen beschuldigd van seksuele aanranding en gedwongen seks, maar hij ontkent alle aantijgingen.

“Het is geen misdaad om van seks te houden. Zelfs als je beroemd bent en het is geen misdaad om seks te hebben, zelfs als je beroemd bent, en het is geen misdaad om losse seksuele contacten te hebben. En het is geen misdaad om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht, want het is 2023 en niet 1823”, stelde Patrick Gibbs, de advocaat van Spacey in zijn slotpleidooi.

Bij de verhoren van de vermeende slachtoffers kwam een patroon terug. Spacey zou hen agressief in hun kruis hebben betast.

“Het is makkelijk om beschuldigingen te verzinnen tegen een man als meneer Spacey. Een man die promiscue is, een man die niet publiekelijk uit de kast is, ook al weet iedereen in het film- en theaterwereldje dat hij homoseksueel is. Een die man die een gewone man wil zijn, die bier drinkt, lacht, wiet rookt en vooraan in de wagen zit, een man tijd spendeert met jongere mensen tot wie hij zich aangetrokken voelt.”

Na zijn pleidooi kreeg de advocaat nog een schouderklopje van Spacey.

De openbaar aanklager kon eerder deze week het in haar slotpleidooi niet laten om Spacey nog een laatste sneer toe te dienen. Zij noemt hem “een seksuele bullebak” en “een man die gewend is om zijn zin te krijgen.”

Spacey heeft negen aanklachten wegens zedendelicten tegen zich lopen en staat daarom al enkele dagen terecht in het Southwark Crown-gerechtsgebouw in Londen. De feiten dateren van de periode tussen 2001 en 2013. Spacey was op dat moment aangesteld als artistiek directeur van het Old Vic-theater in de Londense binnenstad.

De voorbije weken en dagen ontkende Spacey alle aantijgingen door te beweren dat zijn aanklagers “op geld beluste” mannen zijn en dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. Hij beweert zelfs dat enkele aanklagers nadien zélf nog contact zochten met hem.

Na een proces dat dagenlang duurde en talloze getuigenissen werden gehoord, loopt het proces stilaan af. Donderdag mogen de advocaten van de Amerikaanse acteur hun slotpleidooi nog houden, maar afgelopen woensdag was het de beurt aan openbaar aanklager Christine Agnew. Zij was niet mals en haalde nog een laatste keer uit naar Spacey: “een seksuele bullebak en een man die gewend is om zijn zin te krijgen!”.

Volledig scherm Sketch die Kevin Spacey en Christine Agnew portretteert in Southwark Crown Court in London. © AP

“Deze mannen zijn helemaal niet uit op geld, ze zijn geloofwaardige getuigen die genoeg hadden van het geheim dat ze al jaren met zich meedragen. Anno 2023 staat de samenleving op dit vlak sympathieker ten opzichte van vrouwen. Van mannen wordt nog altijd verwacht dat ze - zoals vrouwen het ook zo lang moesten doen - het gewoon maar moesten kunnen verdragen. Zich er geen zorgen over maken, gewoon doorgaan. Maar het is door een dergelijke houding dat mannen zoals de beklaagde zo lang konden wegkomen met hun gedrag”, klinkt het in haar slotrede.

Zodra ook de advocaten van Spacey hun slotpleidooi gegeven hebben, zal een twaalfkoppige jury zich beraadslagen. Indien hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Wanneer het finale vonnis uitgesproken zal worden, is op dit moment nog onduidelijk.

