Advocaten van Johnny Depp beweren dat acteur geen eerlijk proces kreeg: “Amber heeft grote leugens verteld”

Depp klaagde de tabloid aan nadat een journalist hem in een artikel een ‘vrouwenmishandelaar’ had genoemd. Eerder had Heard getuigd over hoe ze hardhandig was aangepakt door de acteur. Na een uitvoerig proces oordeelde de rechter in november 2020 in het voordeel van The Sun. “Er is geen sprake van smaad. Er is genoeg bewijs dat Depp z’n ex vrouw Amber Heard effectief mishandeld heeft”, klonk het verdict. De acteur was het niet eens met die uitspraak en stapte daarom donderdag naar het hof van beroep met de vraag de zaak te heropenen.