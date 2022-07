Advocaten steggelen over noodzaak getuigenis Britney Spears in zaak tegen vader

Celebrities Britney Spears deelt sms’en die ze naar haar moeder verstuurde vanuit instelling: “Ik heb het gevoel dat hij me probeert te vermoorden”

Britney Spears (40) overlaadt haar sociale media maar al te graag met ophefmakende content. Zo zien haar volgers regelmatig foto’s van de popster voorbijkomen met weinig kleren om het lijf. Maar onlangs postte ze nog iets opvallends: screenshots van berichten die ze verstuurde naar haar moeder vanuit een psychische instelling. Britney verwijderde ze meteen, maar het kwaad was al geschied. In verschillende screenshots is te lezen hoe ze schreeuwt om hulp.

26 juli