Advocaat Weinstein: “Hij gaat dood in cel als hij niet vrijkomt”

Celebrities Choupette, de kat van Karl Lagerfeld, maakt comeback in reclame­spot­je

15 oktober Choupette, de kat van Karl Lagerfeld, heeft een comeback gemaakt in een reclamespotje voor L’Oréal. Het was even stil rond Choupette na het overlijden van haar bekende baasje, maar nu is ze zelf een ster in de modewereld.