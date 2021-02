Advocaat van vader Britney Spears reageert op heisa na docu: “Jamie is niet de slechterik, hij heeft het leven van z'n dochter gered”

Celebrities“Jamie heeft z'n dochter uit een levensbedreigende situatie gered. Alle kritiek die hij nu krijgt, is volledig onterecht.” Vivian Thoreen, één van de advocaten van de vader van Britney Spears springt tijdens een tv-interview in de bres voor haar cliënt. Jamie kreeg na het verschijnen van de beruchte ‘Framing Britney Spears’-docu enkele weken geleden bakken kritiek over zich heen omdat hij z’n dochter al dertien jaar buiten haar wil onder controle zou houden.

Sinds het verschijnen van de New York Times-documentaire ‘Framing Britney Spears’ - ook te bekijken via VTM GO - groeit het aantal steunbetuigingen voor de popster alleen maar. In de reportage was te zien hoe vader Jamie dertien jaar geleden het voogdijschap over z'n dochter kreeg en nu nog steeds de touwtjes stevig in handen houdt, ondanks pogingen van dochterlief om opnieuw zelfstandiger te kunnen leven. Die invloed gaat ver: papa Spears heeft de volledige zeggenschap over Britneys fortuin van 52 miljoen euro, haar professionele aangelegenheden en zelfs haar privéleven (én huwelijkspartner).

Terwijl Jamie hiervoor in het verleden al bakken kritiek over zich heen kreeg, is de golf van protest sinds het verschijnen van de docu alleen maar toegenomen. En da’s volledig onterecht volgens Vivian Thoreen, één van de advocaten van vader Spears. “Ik begrijp dat elk verhaal een slechterik nodig heeft”, vertelt ze donderdag in de talkshow ‘Good Morning America’. “Maar dit verhaal is er één van een liefhebbende, toegewijde en loyale vader die z’n dochter gered heeft uit een levensbedreigende situatie. Mensen maakten misbruik van haar in die periode. Jamie heeft haar leven gered!”

Veilige omgeving

De getuigenis van Vivian is opmerkelijk, want de advocate was in de documentaire nog te zien als aanhanger van Britney. Dat ze nu Jamie vertegenwoordigt, heeft haar in verschillende media het label “overloopster” opgeleverd. Ze neemt het nu in elk geval resoluut op voor papa Spears. “Toen Jamie het voogdijschap op zich nam, was Britney ‘amper’ 2,8 miljoen dollar waard (2,3 miljoen euro). Dat kwam omdat haar omgeving met haar geld sjoemelde en er misbruik van haar gemaakt werd”, vervolgt ze.

“Intussen is haar fortuin weer gegroeid naar 52 miljoen euro. Dankzij Jamie. Daarnaast heeft hij Britney ook geholpen om het voogdijschap over haar kinderen terug te krijgen. Hij heeft voor haar een veilige omgeving gecreëerd zodat ze een rustig leven kan leiden, ver weg van alle media die haar zoveel pijn gedaan hebben. Britney bepaalt trouwens volledig zelf wanneer ze een nieuwe plaat opneemt of weer op het podium wil staan. Ze heeft het op dit moment echt niet slecht.” Er is maar één persoon die duidelijkheid kan schappen in deze zaak en da’s Britney zelf, maar de zangeres hult zich voorlopig nog steeds in stilzwijgen.

