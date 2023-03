Advocaat van Jonathan Majors over arrestatie voor wurging, mishandeling en intimidatie: “Hij is zelf het slachtoffer”

CELEBRITIESJonathan Majors (33) is zaterdagavond in New York gearresteerd voor wurging, mishandeling en intimidatie. Hij zou betrokken zijn bij een huiselijke ruzie, waarbij een 30-jarige vrouw lichtgewond raakte. Priya Chaudhry, de advocaat van de Amerikaanse acteur, beweert echter dat hij het slachtoffer is van het incident. “We verwachten dat alle aanklachten spoedig zullen worden ingetrokken.”

Volgens de politie van New York vond de ruzie plaats in een appartement, in Chelsea. “Het slachtoffer, een 30-jarige vrouw, informeerde de politie dat ze was aangevallen”, zei een woordvoerder van de NYPD in een verklaring. “Het slachtoffer liep lichte verwondingen op aan haar hoofd en nek en werd in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.” De acteur werd zaterdagavond gearresteerd. Later die avond werd hij opnieuw vrijgelaten.

Zijn advocaat, Priya Chaudhry, verklaart dat hij onschuldig is. “Majors is onschuldig. Sterker nog: hij is zelf het slachtoffer", aldus Chaudhry. De advocaat verwacht dat alle aanklachten tegen de ‘Marvel’-ster zullen worden ingetrokken. Ze verwijst daarbij naar een video dat volgens haar de Amerikaanse acteur vrijpleit. “Het bewijs omvat videobeelden van het voertuig waarin een woordenwisseling plaatsvond. Daarnaast hebben ook de bestuurder en anderen die het incident hebben gehoord, getuigenissen afgelegd. Verder zijn er ook twee schriftelijke verklaringen van de vrouw in kwestie, die deze beschuldigingen heeft herroepen.”

Emotionele crisis

Volgens de advocaat van Majors vond het incident plaats omdat de vrouw in kwestie “een emotionele crisis had, waardoor ze zaterdag in het ziekenhuis werd opgenomen.” “Dat is de enige reden waarom Majors is gearresteerd. De politie is verplicht om in deze situaties een arrest te vellen”, klinkt het. Ook de woordvoerder van de Amerikaanse acteur verklaarde al dat hij "niets verkeerd heeft gedaan.” “We kijken ernaar uit om zijn naam te zuiveren en dit op te helderen.”

Volledig scherm Jonathan Majors. © EPA

Campagne van het leger

In de nasleep van de arrestatie heeft het Amerikaanse leger een advertentiecampagne ‘Be All You Can Be’, waarin de acteur te zien is, ingetrokken. “Het Amerikaanse leger is op de hoogte van de arrestatie van Jonathan Majors en we zijn diep bezorgd over de beschuldigingen rond zijn arrestatie”, zei Laura DeFrancisco, persverantwoordelijke van het Amerikaanse leger. “We hebben onlangs twee advertenties uitgebracht waarin Majors voorkomt. Hoewel hij onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, trekken we uit voorzichtigheid de campagne in totdat het onderzoek naar deze beschuldigingen is afgerond.”

In 2019 brak Jonathan Majors door als acteur. Hij werd bekend dankzij de film ‘The Last Black Man in San Francisco’. Daarna ging de bal aan het rollen. Zo speelde hij de hoofdrol in ‘Da 5 Bloods’, ‘The Harder They Fall’ en ‘Devotion’. Dit jaar was Majors te zien in onder meer ‘Creed III’ en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania’.

