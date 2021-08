Advocaat van Britney Spears trekt alweer aan de alarmbel: “Het moet onmiddellijk stoppen”

“De emotionele gezondheid en het welzijn van mevrouw Spears moeten, en zijn, de grootste zorg”, aldus de advocaat in de juridische documenten. “De tijd is gekomen dat er een einde komt aan de heerschappij van meneer Spears.” De advocaat van Britney geeft daarbij aan dat andere familieleden en de medische professionals die de zangeres behandelen hun steun hebben uitgesproken om vader Jamie te ontdoen van zijn functies.

De advocaat wil verder dat Jamie onmiddellijk wordt geschorst als toezichthouder als de datum van de zitting niet verschoven zou kunnen worden. Spears sprak zich eind juni voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele, die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Vorige maand vroeg ze de rechter toestemming haar eigen advocaat te kiezen in plaats van de door de rechtbank toegewezen raadsman die haar de afgelopen jaren bijstond. Ze herhaalde daarbij ook het verzoek haar vader Jamie te mogen ontslaan als haar toezichthouder.