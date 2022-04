Advocaat van Amber Heard op eerste dag van megaproces: “Jury gaat de echte Johnny Depp leren kennen”

Het team van Johnny Depp zal moeten bewijzen dat de woorden die de actrice schreef in het artikel in de Washington Post over hem gingen en onjuist zijn. Als hij dat niet kan, verliest hij. Ben Chew, de raadsman van Johnny Depp, vertelde de rechtbank dat Heards beweringen de acteur als een “schurk” hebben gecast. “Het is een geval dat laat zien hoe verwoestend woorden kunnen zijn als ze onjuist zijn en openbaar worden gemaakt”, zegt hij. “Woorden zijn belangrijk. Ze schetsen een beeld in onze geest”, zegt hij tegen de rechtbank. “Woorden kunnen sterke emoties oproepen en onherstelbare schade aanrichten.” Volgens de advocaat staat er voor Johnny Depp ook veel op het spel. “Zijn hele carrière hangt af van zijn reputatie.”

129 getuigen

Aanleiding van de rechtszaak is een column die Heard in 2018 schreef in ‘The Washington Post’ over huiselijk geweld. De naam van haar ex-geliefde noemde ze nergens, maar iedereen wist over wie ze het had. Depp eist daarom 50 miljoen dollar, omdat hij verschillende rollen misliep na de publicatie van het opiniestuk en dus financieel verlies leed. Heard diende niet veel later een counterclaim in tegen Depp en vraagt op haar beurt 100 miljoen dollar (92 miljoen euro) van hem wegens smaad. In het proces - dat live te volgen zal zijn op courttv.com - worden de komende weken 129 getuigen opgeroepen, 38 door Depp, 81 door Heard. En daar zijn ook heel wat bekende namen bij. Ex-lief en Tesla-baas Elon Musk (50) werd bijvoorbeeld opgeroepen door Heard. Ook acteur James Franco (43) - nu zelf verwikkeld in een rechtszaak rond seksueel overschrijdend gedrag - zal getuigen.