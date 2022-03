Advocaat van Amanda Bynes hoopvol over haar toekomst: "Ze is enthousiast over alles”

Celebrities Na brandstich­ting, schijnzwan­ger­schap en meerdere opnames: bewindvoe­ring over Amanda Bynes eindelijk voorbij

Na Britney Spears is ook een andere jonge, vrouwelijke ster erin geslaagd om onder haar bewindvoering uit te komen. Een rechter heeft zopas beslist dat Amanda Bynes na bijna negen jaar weer zelf mag beslissen over haar doen en laten. De intussen 35-jarige Bynes verloor in 2012 compleet de pedalen en worstelde sindsdien met mentale problemen, foute vriendjes en een resem drank- en drugsverslavingen. En te zeggen dat ze ooit een van de meest veelbelovende actrices van Hollywood was. Waar is het precies foutgelopen? En is ze echt aan de beterhand?

23 maart