Advocaat Michael Lohan na arrestatie: “Hij zou juist geprezen moeten worden”

CelebritiesMichael Lohan (61), de vader van actrice Lindsay Lohan (34), is vrijdag volgens zijn advocaat ten onrechte opgepakt op verdenking van het binnenbrengen van verslaafden bij afkickklinieken in ruil voor geld. Dat laat de raadsman weten in een verklaring die in bezit is van entertainmentwebsite The Blast.

Volgens zijn advocaat heeft Lohan ‘talloze individuen geholpen die kampen met verslavingsproblemen’. “Michael zou juist geprezen moeten worden voor zijn inzet om levens te redden, en niet gearresteerd”, meent hij. “Michael heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het helpen van mensen in nood. Dat feit is voor het gemak over het hoofd gezien door de politie.”

Smeergeld

Lohan werd vrijdag in Palm Beach County, Florida, gearresteerd op verdenking van zes gevallen waarbij hij drugsverslaafden naar afkickklinieken bracht of verwees in ruil voor smeergeld dat hij als bedankje van de klinieken kreeg. De klinieken wilden dan weer grote sommen geld zien van de verzekeringen van de patiënten voor de behandeling van hun cliënten. In totaal zou de 60-jarige Lohan hiermee ruim 25.000 dollar (meer dan 20.000 euro) hebben opgestreken.

De vader van Lindsay zou de 117e arrestant van de politie in Palm Beach zijn in voor zo’n soortgelijk misdrijf. Die formulering door de politie schoot de advocaat van Lohan ook in het verkeerde keelgat. “Michael is geen nummer en hij zal ook niet tot een statistiekje van de openbaar aanklager worden gekleineerd. Gerechtigheid draait niet om statistieken, maar om de waarheid. De volledige waarheid zal naar buiten komen als Michael in de rechtbank verschijnt.”

Volledig scherm Lindsay Lohan en haar vader Michael Lohan © GC Images

Gewelddadige relatie

Vorig jaar werd Michael ook al eens opgepakt wegens geweldpleging op zijn ex, journaliste Kate Major (38). Zij is de moeder van zijn twee jongste kinderen Landon Major (8) en Logan Michael (7). De twee trouwden in 2014, maar de relatie was altijd al gewelddadig. Michael ging Kate eerder al eens te lijf, maar zij bedreigde hem ook al eens met een mes omdat ze hem ervan verdacht vreemd te gaan. De ruzies liepen zo hoog op dat beiden uit hun ouderlijke gezag werden ontheven. De twee zijn intussen gescheiden, maar telkens ze elkaar ontmoeten, loopt het uit de hand. Vorig jaar zou Michael zijn ex bij de keel gegrepen hebben.

Volledig scherm Kate Major en Michael Lohan. © BELGAIMAGE

Michael heeft de reputatie agressief te zijn en maakte eerder kennis met de gevangenis, wegens fraude en het veroorzaken van een ongeval onder invloed, maar ook wegens het slaan van een ambtenaar en cocaïnegebruik. De relatie met Lindsays moeder Dina, Michaels eerste vrouw, was ook al niet onbesproken. Het was wegens zijn dronken agressie dat Dina in 2007 van hem scheidde.

Lees ook