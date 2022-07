Advocaat Johnny Depp verkoopt notitieboekje dat hij volschreef tijdens rechtszaak voor 15.000 dollar

Celebrities Dronken Kris Jenner steelt de show op verjaardag van Khloé Kardashian: “Ik heb te veel op, maar ik hou van je”

Realityster Khloé Kardashian vierde maandag haar 38ste verjaardag. Haar moeder Kris Jenner organiseerde een verjaardagsdiner, maar stal de show. Jenner had iets te veel gedronken en haar andere bekende dochter Kim Kardashian legde dat op beeld vast. “Ik heb veel te veel gedronken, maar we zijn hier omdat we van je houden”, vertelt ze in een speech aan Khloé. “We zijn hier omdat je ons hart groter maakt.”

