Advocaat DMX geeft update over gezondheidstoestand rapper: “Het ziet er niet goed uit”

Demi Lovato herbeleeft overdosis in nieuwe videoclip 'Dancing with the Devil'

2 april In haar documentaire ‘Dancing with the Devil’ vertelde Demi Lovato (28) al openhartig over haar overdosis uit 2018, maar voor de videoclip van het gelijknamige nummer brengt ze de traumatische ervaring uit haar verleden wel erg gedetailleerd in beeld.