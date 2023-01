Advocaat Alec Baldwin reageert op vervolging: “Hij kon het niet weten”

Celebrities Voormalige Playboy Bunnies klappen uit de biecht over seksleven van Hugh Hefner: “Hij nam zo'n zes tot zeven meisjes mee naar zijn kamer”

Karissa en Kristina Shannon, twee voormalige Playboy Bunnies hebben enkele straffe uitspraken gedaan over de periode waarin ze in de Playboy Mansion gewoond hebben. “Toen het voorbij was, begonnen we onze huid te schrobben met bloedheet water en zeep. We zagen vuurrood.”

18:11