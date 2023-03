Advocaat Alec Baldwin beweert dat vuurwapen dat gebruikt werd op de set van ‘Rust’ vernietigd is door de staat

Alex Spiro was op donderdag aanwezig tijdens een virtuele hoorzitting. De advocaat van Alec Baldwin liet er duidelijk geen gras over groeien, want Spiro stak vrijwel meteen van wel. “Ik wil vandaag graag vertellen dat het vuurwapen dat centraal staat in deze zaak vernietigd is door de staat”, klonk het onder meer. “Dit is duidelijk een groot probleem. We moeten dat vuurwapen zien, of althans wat ervan overblijft.”