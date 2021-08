Adoptiekind Eminem out zich als non-binair

CelebritiesHet 19-jarige adoptiekind van rapper Eminem (48) out zich als non-binair. Dat laat die zelf weten met een filmpje op TikTok. De tiener maakt vanaf nu gebruik van alle voornaamwoorden (zij/hij/die) en veranderde hun naam in Stevie.

“Kijk hoe ik me meer en meer mezelf voel”, schrijft Stevie bij een TikTok-video. De tiener laat aan de hand van een reeks foto’s weten dat die non-binair is en vanaf nu met de voornaamwoorden zij/hij/die aangesproken wil worden. “Voor altijd groeien en veranderen”, klinkt het. De tiener outte zich in 2017 ook als biseksueel.

Stevie is het biologische kind van Kim Scott (46), de ex-vrouw van Eminem. De twee hadden sinds 1989 een knipperlichtrelatie, kregen samen dochter Hailie (25), maar scheidden in 2001. Niet veel later kreeg Kim een relatie met tatoeëerder Eric Hartter, met wie ze twee kinderen kreeg, onder wie Stevie. In 2005 vonden Eminem en Kim elkaar terug, waarna de rapper het toen 3-jarige kind adopteerde. Na de dood van de tweelingzus van Kim, Dawn, adopteerde hij ook haar dochter Alaina (28). Hij wilde op die manier een stabiele omgeving voor de kinderen creëren. Een halfjaar na de verzoening tussen Eminem en Kim gingen de twee alweer uit elkaar.

Volgens The Sun werd de nieuwe aanspreking van Stevie vorige maand al genoemd in het overlijdensbericht van hun grootmoeder Kathleen Sluck, de moeder van Kim Scott. “Kathleen was een uitzonderlijke moeder voor haar twee dochters - Kim en Dawn - en was dolgelukkig om grootmoeder te worden van haar kleinkinderen Alaina, Adam, Hailie, Stevie, P.J., en Parker.”

Zelfmoordpoging

Stevies biologische vader overleed in 2019 aan een vermoedelijke overdosis drugs. Hun moeder werd vorige maand nog opgenomen in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. De ex-vrouw van de rapper kan de dood van haar moeder maar moeilijk verwerken en schreef een hartverscheurend eerbetoon waarin ze wenste dat zij in haar plaats was gestorven.

