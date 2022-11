“Adidas wil Yeezy’s verkopen zonder logo Kanye West”

Celebrities 27 jaar later: Alicia Silversto­ne en Stacey Dash recreëren iconische scène uit ‘Clueless’

De legendarische tienerfilm ‘Clueless’ kwam 27 jaar geleden uit. Actrices Alicia Silverstone (46) en Stacey Dash (55) houden nu een reünie voor een TikTok-video. In 1995 speelden ze beste vriendinnen in de film en nu recreëren ze een van hun iconische scènes. Al hebben ze naar eigen zeggen wel nog wat moeite met TikTok: “Het is hopeloos. We zijn te oud om er iets van te snappen”, zegt Dash al lachend.

8 november