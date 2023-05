Adidas opgescheept met half miljard euro aan onverkoopbare Kanye ‘Ye’ West-spullen

Kledingmerken als Adidas zitten daardoor met een probleem, want die spullen moeten eerst verkocht worden voordat winkeliers nieuwe bestellingen plaatsen. Daardoor is de berg aan onverkochte kleding bij Adidas zelf ook een kwart groter dan een jaar geleden. Daar komt bij dat alle schandalen rond Ye de kleding van zijn lijn met Adidas onverkoopbaar hebben gemaakt, waardoor het bedrijf met een half miljard euro aan Yeezy-spullen opgezadeld zit. Het is nog altijd niet duidelijk wat daarmee moet gebeuren.

Ondanks alle tegenvallers bleef de omzet onveranderd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, als het effect van wisselkoersen wordt weggelaten. Maar in Noord-Amerika zakten de verkoopcijfers met 20 procent in, omdat de Yeezy-lijn vooral in de Verenigde Staten goed verkocht. In China daalde de omzet ook, maar winkeliers verkochten wel weer meer Adidas-kleding na het opheffen van de strenge coronalockdowns. Onder de streep resteerde een verlies van 24 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog een winst van 310 miljoen euro was.