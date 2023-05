Adidas doneert opbrengst van ‘besmette’ schoenenlijn Kanye West aan goede doelen

‘Matilda’-ster Mara Wilson zag als 12-jarige foto’s van zichzelf op pornosite: “Ik maakte de fout om mezelf te googelen”

Mara Wilson, bekend als Matilda in de gelijknamige jeugdfilm, vond foto’s van zichzelf op een pornosite toen ze twaalf jaar oud was. In gesprek met de Britse krant ‘The Guardian’ vertelt de nu 35-jarige actrice over de schokkende gebeurtenis.