“Adembenemend mooi”: Selena Gomez geprezen om foto's zonder make-up

TV STREAMING­TIP. ‘The Reluctant Traveler with Eugene Levy’: voor alle mensen die liever thuis blijven

De Britse tv-zender Sky had ooit ‘An Idiot Abroad’, Netflix deed het met ‘Travels With My Father’ en nu springt ook Apple TV+ op de kar van reisprogramma’s waarbij de protagonist er in de verste verten géén zin in heeft. Dit keer is de anti-reiziger in kwestie de Canadese acteur Eugene Levy.