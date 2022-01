Adele zegt na concertreeks in Las Vegas nu ook optreden op BRIT Awards af

Celebrities ‘Tiger King’-ge­zicht Joe Exotic krijgt strafver­min­de­ring van 1 jaar

In juli vorig jaar raakte het nieuws bekend dat de gevangenisstraf van Joe Exotic (58) herbekeken zou worden. Ondertussen oordeelde een rechter dat het ‘Tiger King’-gezicht wel degelijk strafvermindering krijgt. Of Exotic tevreden is met de uitspraak is een andere zaak, want het gaat om een vermindering van amper één jaar.

28 januari