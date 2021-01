Adele zal geen nummers over ex-echtgenoot schrijven: “Uit respect”

Celebrities Lady Gaga is smoorver­liefd: volgen er nu een huwelijk en een baby?

28 januari In de zomer van 2019 begon Lady Gaga (34) een romance met Michael Polansky (43), maar pas in februari vorig jaar bevestigde de zangeres dat ze een relatie heeft met de zakenman. Ook verklaarde Gaga al eerder dat ze helemaal klaar is voor een huwelijk én een baby. Is het dit jaar dan eindelijk zo ver?