Adele waarschuwt fans: "Ik vermoord je als je iets op podium gooit!”

Nadat Bebe Rexha telefoon tegen haar gezicht kreeg: popster Ava Max geslagen tijdens optreden

Ava Max (29), bekend van haar monsterhit ‘Sweet but Psycho’, werd tijdens haar optreden in Los Angeles in het gezicht geslagen door een man die het podium wist te betreden. De popster had zichtbaar last van haar oog en verliet niet veel later het podium. Het voorval komt enkele dagen nadat zangeres Bebe Rexha (33) een telefoon tegen haar gezicht kreeg.