Adele viert 34ste verjaardag: "Nog nooit zo gelukkig geweest”

Will Smith krijgt geen tweede seizoen

Serie ‘The Joka’, waarin Will Smith in gesprek ging met verschillende stand-upcomedians, komt na één seizoen ten einde. De show was te zien op streamingservice Roku, die de serie had overgenomen van mobiel platform Quibi, dat in 2020 na zes maanden ten onder ging.

3 mei