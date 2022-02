Adele verschijnt op Brit Awards met gigantische ring aan haar vinger: is ze stiekem verloofd met Rich Paul?

Celebrities Kanye haalt zwaar uit naar ex Kim Kardashian: “Je hebt onze dochter proberen kidnappen”

Kayne West (44) en Kim Kardashian (41) liggen serieus met elkaar in de clinch. Vrijdag postte Kim een vlammende verklaring op haar Instagram Stories waarin ze duidelijk maakt dat ze het gedrag van haar ex meer dan beu is. In de verklaring noemde Kim zichzelf “de primaire verzorger van de kinderen”. Kanye zou Kanye niet zijn als hij daarbij zou laten, en dus haalde hij zaterdag opnieuw uit tegen Kim in enkele boze Instagramposts. Hij beschuldigt haar zelfs van kidnapping van hun kinderen.

5 februari