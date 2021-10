Adele stopt met drinken voor haar grote comeback: “Ik dronk iedere dag wijn”

CELEBRITIESDe Britse zangeres Adele (33) is volledig gestopt met het drinken van alcohol om haar stem “voor te bereiden op haar comeback”. Dat zei de zangeres afgelopen weekend tijdens een livestream op Instagram. Ook onthulde de artieste dat ze naar Los Angeles is verhuisd, “omdat ze de Londense huisprijzen niet kan betalen”.

Adele stelde op Instagram haar nieuwste album voor, dat naar verluidt ‘30' zou heten. Tijdens een Q&A-moment met enkele fans, kreeg de zangeres de vraag wat haar favoriete drankje is: “Aperol Spritz, daar hou ik van. Maar door mijn comeback, zal ik moeten stoppen met drinken”, voegde ze eraan toe.

Eerder onthulde de ster aan Vogue dat ze “een nauwe relatie” had met drank. “Ik was altijd al gefascineerd door alcohol. Het heeft mijn vader van mij weggehouden, dus ik wilde altijd al weten wat er zo fantastisch aan was.” De lockdown zorgde er echter voor dat ze nog meer dronk: “Ik dronk zeven nachten per week wijn.” Gelukkig ging het volgens de zangeres maar om een korte periode, na de scheiding van haar ex-man Simon Konecki (47).

Huizenprijzen

De geheelonthouding is bovendien niet de enige verandering die op til is in het leven van Adele. De artieste maakte ook bekend dat ze helemaal naar Los Angeles is verhuisd vanwege financiële redenen. “Het soort huis dat ik in L.A. heb, zou ik me in Londen nooit kunnen veroorloven.” Adele bezit zo’n drie huizen in de chique Hidden Valley-gemeenschap, waarvan een met een slaapkamer van maar liefst 100 m².

Fans reageerden al spottend op het nieuws: “Adele kan met al haar geld geen huis in Londen betalen? We zijn allemaal gedoemd”, zegt een twitteraar. “Adele bezit drie huizen in LA, in totaal voor 30 miljoen dollar (26 miljoen euro), maar ze kan zich geen onroerend goed in Londen veroorloven?”, vraagt een fan zich af.

Adele haar fortuin is naar schatting zo’n 177 miljoen dollar (153 miljoen euro) waard. Haar nieuwe nummer ‘Easy On Me’ wordt op 15 oktober uitgebracht. Het aangekondigde nieuwe album zou in december op de wereld losgelaten worden.

