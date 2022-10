Adele stopt even met muziek om zich te focussen op haar studie

Tijdens een vragenrondje van fans door ‘The Sun’ vertelde Adele dat ze een online cursus gaat volgen om haar diploma te halen. “Na Vegas (waar ze momenteel optreedt red.) wil ik echt een diploma in de Engelse literatuur behalen”, zei ze. “Als ik geen bekende zangeres was geworden, dan was ik waarschijnlijk leerkracht Engelse literatuur geworden.” Waar de zangeres aan toevoegde dat ze haar passie voor de taal ook gebruikt in haar zangcarrière. “Ik wou dat ik daar de universiteit was gegaan, ik wou dat ik die ervaring had.” Al zal Adele niet te vinden zijn in een bomvolle aula, want ze zal online lessen volgen. Op de planning voor 2025 dus: gekwalificeerd zijn in de Engelse literatuur.