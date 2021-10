Adele schrijft geschiedenis op de cover van Vogue: “Op mijn dertigste viel mijn leven zonder waarschuwing uit elkaar”

CelebritiesAdele is er nog maar 33, maar op donderdag heeft de Britse zangeres geschiedenis geschreven. Ze is namelijk de eerste beroemdheid die op hetzelfde moment op de cover van zowel de Britse als de Amerikaanse Vogue staat. In het interview vertelt de ‘Someone Like You’-zangeres open over haar opmerkelijke transformatie van de afgelopen jaren, haar nieuwe liefde Rich Paul en over haar scheiding. “Ik heb mijn zoon erg ongelukkig gemaakt. Dat heeft een wonde achtergelaten waarvan ik niet weet of ik ze ooit nog kan genezen.”

Het is geen geheim dat de Britse zangeres Adele in de voorbije drie jaar flink wat veranderd is. Vroeger stond de zangeres - naast haar geweldige songs - deels bekend om haar maatje meer. Nu verbaast ze vriend en vijand met haar strakke figuur. In haar interview met Vogue vertelt Adele alvast wat meer over haar gewichtsverlies van de afgelopen jaren. “Ik was constant ongerust. Door te sporten, voelde ik mij gewoon beter”, aldus de zangeres. Voor haar draaide het ook nooit om kilo’s verliezen, want naar eigen zeggen wilde Adele gewoon sterker worden. “Daarnaast was het fijn om mijn gsm niet meer zo vaak in mijn handen te hebben.” Al snel werd het vele sporten een verslaving. “Ik probeer twee tot drie keer per dag te bewegen.” Op straat zal je Adele trouwens niet snel zien lopen. De Britse zangeres geeft de voorkeur aan gewichtheffen en circuittraining.

Quote Voor ik Rich leerde kennen, ben ik op een aantal dates geweest, maar allemaal vonden ze het stresse­rend om met mij gezien te worden. Adele

In haar interview - meteen haar eerste babbel in vijf jaar - had de zangeres het ook over haar break-up met haar ex-man Simon. De twee kondigden in april 2019 aan dat ze uit elkaar waren. Vijf maanden later diende Adele de scheidingspapieren in. “Toen ik 30 werd, viel mijn leven zonder waarschuwing uit elkaar. Het was gewoon niet meer de juiste keuze voor mij. Ik wilde niet eindigen zoals vele andere mensen die ik kende.” Diep ongelukkig was Adele niet, maar als ze zichzelf niet op de eerste plaats had gezet, zou ze dat sowieso geworden zijn. “Maar verder is er niets slechts gebeurd tussen ons of zo.” Ondanks het feit dat de Britse zangeres voor haar geluk gekozen heeft, voelde ze zich wel slecht over de scheiding. “Ik schaamde mij gewoon kapot. Als vrouw krijgen we overal te zien dat we moeten blijven proberen. Kijk bijvoorbeeld maar naar films. Op dat moment brak mijn hart in duizend stukken, maar als ik nu terugblik op deze periode dan vind ik het zelfs interessant.”

Opnieuw verliefd

Ondertussen is Adele weer gelukkig in de liefde. Nog niet lang geleden maakte ze haar relatie met haar nieuwe vriend Rich Paul Instagram official. “Voor ik Rich leerde kennen, ben ik op een aantal dates geweest, maar allemaal vonden ze het stresserend om met mij gezien te worden”, vertelt de zangeres eerlijk in haar interview met Vogue. Iets waar Rich Paul volgens Adele absoluut geen last van heeft. “Hij is fantastisch. Hij is f*cking grappig en hij is ook nog eens ontzettend slim.” Het gaat dus goed met haar nieuwe vlam. Volgens bronnen heeft de man zelfs haar ex-man Simon en hun 8-jarige zoon Angelo al ontmoet. Daarnaast heeft Adele zelf ook al contact gehad met de drie kinderen van Rich Paul.

Volledig scherm Adele en Rich Paul. © Instagram

Ook Angelo zelf, het 8-jarige zoontje van Adele, kwam aan bod in het interview. De jongen heeft het namelijk redelijk moeilijk gehad met de scheiding van zijn ouders. “Met mijn album dat nu uitkomt, wil ik hem uitleggen waarom ik er vrijwillig voor gekozen heb om zijn hele leven te ontmantelen en dat allemaal voor mijn eigen geluk.” Momenteel is de zoon van de Britse zangeres nog te jong om haar lyrics te snappen, maar ze hoopt dat hij op latere leeftijd de verborgen boodschap zal begrijpen. “Ik heb hem erg ongelukkig gemaakt. Dat heeft een wonde achtergelaten waarvan ik niet weet of ik ze ooit nog kan genezen.” Op een gegeven moment vroeg haar zoontje haar namelijk: “Waarom zie je papa niet meer graag?” Een moment waarop het hart van de zangeres in duizend stukken brak. “Hij had al die simpele vragen voor mij en ik kon ze gewoon niet beantwoorden. Simpelweg omdat ik het antwoord niet wist.”

Quote Ik wil dat mensen deze keer mijn kant van het verhaal horen. Adele

Op een gegeven moment in het interview vertelt Adele dat ze vreesde dat ze net zoals Amy Winehouse de controle zou verliezen. De Britse zangeres weet nog goed dat ze net beroemd was geworden toen Winehouse overleden was. Net zoals Amy verlangde ook zij soms iets te hard naar een glas alcohol. “Ik was altijd al gefascineerd door alcohol. Het heeft mijn vader van mij weggehouden, dus ik wilde altijd al weten wat er zo fantastisch aan was.”

Moeilijke relatie

Adele en haar vader Marc Evans hebben altijd al een moeilijke relatie gehad. Zo heeft hij haar moeder verlaten toen de zangeres nog maar een peuter was en ook daarna had de zangeres nooit veel contact meer met haar vader. Toen Adele plots beroemd werd, werd haar vader betrapt toen hij verhalen over haar wilde verkopen aan de Britse krant The Sun. Als gevolg heeft de popster jarenlang niet meer met hem gesproken. Uiteindelijk heeft Adele haar vader vlak voor zijn dood vergeven. Haar vader Marc is in mei 2021 op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. “Ik weet dat hij mij graag zag en vlak voor hij gestorven is, hebben we het nog kunnen bijleggen.” De dood van haar vader was voor Adele wel een zware klap om te verwerken. Als gevolg bracht de zangeres veel tijd alleen door en ging ze in therapie.

Ondertussen is de 33-jarige zangeres klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. Haar album ‘30’ is af en klaar om op de wereld losgelaten te worden. “Ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik wil dat mensen deze keer mijn kant van het verhaal horen. Aanvankelijk dacht ik dat veel van mijn nummers over mijn scheiding zouden gaan, maar dat is niet het geval.” Over welke onderwerpen de songs gaan, blijft nog even gissen. De eerste nieuwe single van Adele, ‘Easy On Me’, komt er volgende week vrijdag aan. Eerder deze week deelde de popster een preview van de clip op sociale media. Die is zwart-wit en toont de zangeres terwijl ze een cassette afspeelt in haar auto en vervolgens begint te rijden met haar hand uit het raam. Nadien volgt de boodschap dat ‘Easy On Me’ op 15 oktober op de wereld losgelaten wordt.

