Adele praat voor het eerst over afgezegde concerten in Las Vegas: “Ik ga geen show geven omdat het moét”

CelebritiesAdele (34) heeft in een interview met ‘Desert Island Discs’ voor het eerst gepraat over de concerten in Las Vegas die ze in januari last minute afzegde. “De show was gewoon niet goed genoeg”, klinkt het in het interview. De zangeres had het verder ook nog over haar gewichtsverlies én haar wens om nog meer kinderen te krijgen.

Amper één dag voor ze aan een concertenreeks in Las Vegas zou beginnen, liet Adele weten dat de shows niet zouden doorgaan. “De show is niet klaar”, vertelde ze in een video op sociale media. Sindsdien werd het stil rond de zangeres. Maar in een interview met ‘Desert Island Discs' heeft ze nu voor het eerst toch gepraat over de beslissing om de shows af te lassen. “Heb ik de juiste keuze gemaakt? Ik weet het niet”, vertelde Adele. “Ik voelde iedereens teleurstelling en ik was er zelf ook kapot van. Ik was zo bang om mensen teleur te stellen. Ik dacht écht dat het zou lukken, maar dat gebeurde niet. En ik blijf bij die beslissing.” Volgens de zangeres was er zoveel aandacht voor het verhaal omdat niemand anders het in z'n hoofd zou halen om zo dicht bij de startdatum nog af te zeggen. “Maar je kan me niet kopen”, vervolgde ze. “Ik ga geen show doen enkel en alleen omdat het moét, of omdat mensen teleurgesteld gaan zijn of omdat we heel veel geld gaan verliezen.”

“De show was niet goed genoeg”, besloot ze. Al wilde de zangeres wel benadrukken dat er achter de schermen hard gewerkt wordt om de show weer op poten te krijgen. “Maar ik ga je geen update geven wanneer ik niets te vertellen heb, want dat zorgt alleen maar voor meer teleurstellingen. Dat was misschien niet echt goed gebalanceerd, misschien was mijn stilte wel dodelijk. Maar het was afgrijselijk. De reacties waren zo brutaal. Ik was maandenlang slechts een schim van mezelf. Ik moest gewoon wachten, rouwen en het schuldgevoel achter mij laten.”

In het interview vertelde Adele ook over haar spectaculaire gewichtsverlies. “Ik begrijp waarom de pers er zo door gefascineerd was”, klonk het. “Ik heb mijn reis niet gedeeld zoals anderen dat doen. De meeste andere mensen zouden nu al een DVD uit hebben. Maar ik deed het in alle stilte, voor mezelf.” Al gaf ze toe het wel jammer te vinden dat andere vrouwen die wat voller zijn, door haar gewichtsverlies en de daaropvolgende reacties het gevoel kregen dat ze niet mooi genoeg waren. “Sommige mensen voelden zich echt verraden”, vertelde Adele. “Ze zeiden: ‘Oh, ze geeft gewoon toe aan de druk.’ Dat stoorde me niet echt, want jij houdt m'n hand niet vast om 4 uur ‘s nachts, wanneer ik tranen met tuiten huil omdat ik me angstig voel en ik afleiding nodig heb. Sporten gaf me die focus, het gaf me iets om mijn energie kwijt te kunnen en het zorgde ervoor dat ik me mentaal sterker voelde door ook fysiek sterker te worden.”

Tot slot verklapte de zangeres ook haar dromen voor de toekomst. “Ik zou dolgraag meer kinderen willen hebben”, klonk het. “Het zou geweldig zijn als dat kan. En zo niet, dan heb ik Angelo. Ik wil gewoon gelukkig zijn.” En dat geluk heeft ze intussen gevonden met Rich Paul. Die moedigt haar aan om gewoon te doen wat ze wil doen, vertelde ze. “Hij zegt me altijd: ‘Wat is het ergste dat er kan gebeuren?’” Door therapie vond ze ook rust. “Ik ben nu gewoon gelukkig. Ik zorg ervoor dat ik niet meer in situaties terechtkom die me uitputten en ik kies de mensen in mijn leven heel zorgvuldig uit. Ik vind het geweldig om thuis te zijn, ik houd van gewoon wat rondhangen en de kasten opruimen. Bij mijn zoon zijn, bij mijn dieren zijn, bij mijn vrienden zijn. Ik ben snel gelukkig, het draait echt om de kleine dingen.”

