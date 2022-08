Adele over afgelaste Las Vegas-shows: “Ik schaamde me maandenlang”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Brad Pitt telt 40 miljoen dollar neer voor vrijgezel­len­huis aan Californi­sche kust

40 miljoen dollar of ongeveer 39,5 miljoen euro. Dat is hoeveel Brad Pitt (58) neertelde voor de historische villa D.L. James House in Carmel-by-the-Sea, Californië. Het gebouw, dat de hoogst geprijsde woning ooit is in het gebied, heeft een even grote geschiedenis als ‘Brangelina’ en zal voor de acteur vermoedelijk dienen als vrijgezellenvilla.

12 augustus